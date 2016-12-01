СМИ рассказали о поисках обломков «Прогресса» в Туве

Поиски обломков космического грузового корабля «Прогресс МС-04» ведутся на территории Тувы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в региональных силовых структурах.

Эту информацию подтверждает и источник «Интерфакса»: «Предположительно отдельные части корабля могли упасть в районе Республики Тыва, недалеко от российско-монгольской границы».

В свою очередь ТАСС сообщает со ссылкой на очевидцев, что в предполагаемое время падения космического корабля в Туве видели яркую вспышку света.

Ранее сообщалось, что примерно через шесть минут после пуска с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-У» с космическим грузовиком «Прогресс» возникли проблемы с передачей телеметрии. Также отмечалось, что «Прогресс» упал на территорию Китая или в Тихий океан.

Источники допускают прекращение пусков ракет-носителей «Союз-У», пока не будет установлена причина возможного крушения «Прогресса».