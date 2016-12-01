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01 декабря 2016, 15:04
биология ДНК

Белковый комплекс FACT способен раскручивать нуклеосому без затрат энергии

Одна из возможных моделей раскручивания нуклеосом белковым комплексом FACT
Одна из возможных моделей раскручивания нуклеосом белковым комплексом FACT
Снежана Мажекенова/ИБХ РАН

Группа исследователей из Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН и МГУ имени Ломоносова совместно с Университетом Юты при помощи метода FRET-микроскопии впервые показала способность нуклеосом обратимо раскручиваться под воздействием белкового комплекса FAСT без затрат энергии. В дальнейшем полученные данные помогут понять, какую роль этот белковый комплекс играет в активно делящихся клетках в опухолевых тканях. Об исследовании сообщается в пресс-релизе ИБХ РАН.

Как известно, молекула ДНК компактно свернута в ядрах клеток. Правильность укладки генома обеспечивают специальные белки, которые вместе с ДНК формируют структуру под названием хроматин. Единицей компактизации хроматина является нуклеосома. Нуклеосому часто сравнивают с «катушкой ниток», в которой ДНК-«нитка» намотана на бочонок из белков-гистонов – «катушку». Плотная упаковка хроматина в ядре нарушается при транскрипции, когда идет считывание наследственной информации с ДНК. Облегчить транскрипцию хроматина помогает консервативный белок FACT. Взаимодействие FACT с нуклеосомой было отмечено ранее, но впервые удалось выяснить важные детали этого процесса. Исследователи изучили взаимодействие белкового фактора FACT с нуклеосомой методом spFRET-микроскопии.

 Данная работа является примером успешного сотрудничества между двумя научными группами, – рассказывает Ксения Кудряшова, кандидат биологических наук, научный сотрудник Отдела биоинженерии ИБХ РАН. – Первую группу возглавляет  исследователь нуклеосом с большим стажем Василий Михайлович Студитский, заведующий лабораторией регуляции транскрипции и репликации МГУ. Вторая научная группа проводила исследования под руководством специалиста по микроскопических методам в биологии Алексея Валерьевича Феофанова, руководителя лаборатории оптической микроскопии и спектроскопии биомолекул ИБХ РАН».

«В результате  начатой еще в 2010 году плодотворной работы удалось с нуля разработать метод spFRET и применить его для исследования нуклеосом, – объясняет Ксения Кудряшова. – Его основу составляет микроскопия единичных молекул. В соседние витки нуклеосомной ДНК вводятся флуоресцентные метки, одна из которых служит донором энергии, а другая – акцептором. Донора можно возбудить с помощью лазера определенной длины волны. Если донор находится близко к акцептору, то происходит переброс энергии на акцептор. Чем ближе расположены метки, тем ярче сигнал от акцептора. Таким образом, можно следить за расстоянием между соседними витками ДНК и оценивать, насколько нуклеосома компактно свернута. Это уникальная для России разработка. Она позволяет изучать структурные перестройки в нуклеосомных комплексах с разрешением в несколько нанометров, причем информация собирается от каждой молекулы индивидуально».

С использованием этого метода в работе впервые показали способность нуклеосом обратимо раскручиваться под воздействием FACT in vitro без затрат энергии, что достаточно необычно. Ведь АТФ-зависимые комплексы ремоделирования для перестройки хроматина тратят  много энергии. При образовании комплекса «нуклеосома-FACT» нити ДНК практически полностью распрямляются, но остаются связанными с белками-гистонами. Если убрать FACT из комплекса, то все возвращается на круги своя: нуклеосомная ДНК снова наматывается на основание из гистонов. Таким образом, FACT – это редкий пример АТФ-независимого (без естественных источников энергии) комплекса ремоделирования хроматина.

По мнению Марии Валиевой, первого автора статьи из МГУ, в клетке способность FACT обратимо менять структуру хроматина, возможно, помогает активировать определенные гены путем перестройки соответствующих участков ДНК. Однако ничего более конкретного нельзя сказать о подобных процессах, происходящих в клетках, так как вопрос еще недостаточно изучен. Автор отмечает, что изучение этого белкового комплекса важно не только с научной, но и медицинской точки зрения. Это связано с тем, что FACT в большом количестве содержится в опухолевых тканях. Именно поэтому перед учеными стоит вопрос: «Какую роль этот белковый комплекс играет в активно делящихся клетках?».

Результаты работы опубликованы в журнале Nature Structural & Molecular Biology.

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