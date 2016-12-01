Путин попросил не делать шоу из борьбы с коррупцией

Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, коснулся темы борьбы с коррупцией в структурах власти.

По утверждению главы государства, ни должность, ни связи не должны являться прикрытием для нечистых на руку представителей власти.

Вместе с тем, никто не вправе называть человека взяточником или коррупционером до соответствующего судебного вердикта: «До решения суда никто не имеет право выносить вердикты о виновности или невиновности человека», – подчеркнул Владимир Путин.

Президент также выступил против информационного шума, который поднимают «по поводу резонансных дел» правоохранительные органы: «Борьба с коррупцией – это не шоу».

При этом Путин прямо не назвал фамилию экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, хотя именно его задержание и последующее предъявление обвинений в вымогательстве взятки является таким резонансным случаем.