Путин утвердил новую Концепцию внешней политики России

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил новую Концепцию внешней политики РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим же указом Концепция внешней политики Российской Федерации, утвержденная президентом 12 февраля 2013 года № Пр-251, признана утратившей силу.

В документе говорится об усилении роли «фактора силы в международных отношениях».

«Несмотря на то, что опасность развязывания крупномасштабной войны, в том числе ядерной между ведущими государствами остается невысокой, возрастают риски их втягивания в региональные конфликты и эскалации кризисов», — говорится в Концепции.

Особое место в документе уделено США. «Россия, — говорится в нем, — исходит из того, что… развитие диалога с США… возможно только на основе равноправия, взаимного уважения интересов и невмешательства во внутренние дела друг друга».

Отмечается, что РФ «не признает экстерриториального осуществления США своей юрисдикции вне рамок международного права, не приемлет попыток оказания военного, политического, экономического или иного давления».

Также Москва «оставляет за собой право жестко реагировать на недружественные действия, в том числе путем укрепления национальной обороны и принятия зеркальных или асимметричных мер».

Указ подписан после того, как глава государства выступил с посланием к Федеральному собранию. В своей речи президент коснулся и темы внешней политики. Владимир Путин назвал партнерами России Китай и Индию, выразил надежду на прогресс в отношениях с Японией, а также подчеркнул готовность к сотрудничеству с новой американской администрацией.