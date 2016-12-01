Путин пообещал незначительный спад в экономике

Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, осветил тему макроэкономической динамики в стране.

Отметив, что главными экономическими проблемами в экономике России являются внутренние трудности, президент, тем не менее, пообещал, что в текущем году ВВП сократится всего на 0,2%. Уровень инфляции ожидается по итогам года ниже 6% – на уровне 5,8%, рассказал Путин.

Золотовалютные резервы ЦБ увеличились с 368,39 до 389,4 млрд долларов, отметил глава государства.

В реальном секторе экономики спад прекратился, наметился рост промышленного производства. Успешной отраслью российской экономики Путин назвал агропромышленный комплекс, отрасль, которая «кормит всю страну». Порадовал президента и рост IT-отрасли, которая удвоила объем экспорта.

Россия не может себе позволить отложить развитие «на потом», подчеркнул глава государства. Если мы не решим базовые проблемы экономики, можем «зависнуть на годы», считает Владимир Путин.