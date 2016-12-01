Путин подтвердил готовность сотрудничать с новой администрацией США

Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, заявил, что страна готова к взаимовыгодному сотрудничеству с новой американской администрацией.

Глава государства подчеркнул: «У нас общая ответственность за мировую безопасность».

Говоря о внешней политике, президент отметил, что активная восточная политика России продиктована не конъюнктурными соображениями, а долгосрочными национальными интересами.

В числе партнеров Путин назвал Китай и Индию.

Российский лидер также отметил, что рассчитывает на прогресс в отношениях с Японией.