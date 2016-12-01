МГУ вновь вошел в тройку лучших вузов стран БРИКС

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова второй год подряд занял третье место в опубликованном рейтинге университетов британского издания Times Higher Education (THE).

В список входят вузы стран БРИКС и развивающихся стран (BRICS & Emerging Economies University Rankings 2017).

МГУ стал единственным российским вузом, вошедшим в первую тройку престижного рейтинга. Первое место занял Университет Пекина, второе — Университет Синьхуа, четвертое — Университет Кейптауна (ЮАР), пятое — Китайский университет науки и технологий.

Как отмечается в рейтинге, еще один российский вуз показал весьма заметный прогресс — Московский физико-технический институт (МФТИ) занял 12-е место по сравнению с 93-м в прошлом году.

С 26-го на 19-е место сумел подняться также Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ).