Роскосмос отметил профессионализм арестованного директора

В Роскосмосе отвергают наличие какой-либо связи между арестом своего исполнительного директора Владимира Евдокимова и его работой в госкорпорации, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе компании заявили: «Проводимые следственные действия не связаны работой Владимира Евдокимова в «Роскосмосе». Более того, в госкомпании высоко оценили работу Евдокимова, благодаря работе его подразделения стало меньше «нештатных ситуаций, что является показателем системности и профессионализма».

Напомним, ранее СКР предъявил Евдокимову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по делу о хищениях имущества ОАО «МиГ-Рост» (дочерняя компания РСК «МиГ»).

По версии следствия, фигуранты дела «в составе организованной группы» в период с 2007 по 2009 годы с помощью подконтрольных им организаций незаконно приобрели права на госимущество корпорации «МиГ» на сумму в 200 млн рублей.

Басманный суд Москвы назначил Евдокимову меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 января.