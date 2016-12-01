Путин утвердил Стратегию научно-технологического развития
Владимир Путин подписал президентский указ, утверждающий стратегию научно-технологического развития России. Об этом говорится на сайте Кремля.
Стратегия, сказано в указе, «является основой для разработки отраслевых документов стратегического планирования в области научно-технического развития страны».
В ней перечислен ряд проблем российской науки:
- неактуальность некоторых исследований,
- концентрация исследований лишь в нескольких регионах страны,
- отток ученых за границу,
- отсутствие взаимодействия между гражданским и оборонным секторами экономики,
- низкая эффективность НИИ по сравнению с зарубежными,
- слабое взаимодействие научных работников с реальным сектором экономики.
Стратегия призвана не только воздействовать на эти проблемы, но и решить ряд вызовов в экономике страны.