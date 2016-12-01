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01 декабря 2016, 11:08
Барак Обама выборы США хакеры

Обаму попросили рассекретить данные о связи России с выборами в США

Барак Обама участвует в предвыборной кампании демократов. Северная Каролина, 4 ноября 2016
Барак Обама участвует в предвыборной кампании демократов. Северная Каролина, 4 ноября 2016
jalexartis / Flickr

Сенатор Конгресса США от штата Орегон Рон Уайден опубликовал открытое письмо с просьбой рассекретить данные о возможной причастности России к выборам нового президента США.

Письмо подписали члены и сторонники Демократической партии, сенаторы Мартин Хайнрих (Нью-Мексико), Джек Рид (Род Айленд), Ангус Кинг (Мэн), Марк Уорнер (Виргиния), Мази Хироно (Гавайи), Барбара Микульски (Мэриленд).

«Мы считаем, что есть дополнительная информация касательно российских властей и выборов в США. Ее следует рассекретить и предать гласности», — говорится в письме.

Сенаторы пообещали передать по закрытым каналам Бараку Обаме некую информацию. Каких именно сфер касается информация, не уточняется.

17 ноября президент США Барак Обама заявил об имеющихся в его распоряжении «ясных доказательствах» причастности РФ к кибератакам на американские правительственные интернет-ресурсы.

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