Обаму попросили рассекретить данные о связи России с выборами в США

Сенатор Конгресса США от штата Орегон Рон Уайден опубликовал открытое письмо с просьбой рассекретить данные о возможной причастности России к выборам нового президента США.

Письмо подписали члены и сторонники Демократической партии, сенаторы Мартин Хайнрих (Нью-Мексико), Джек Рид (Род Айленд), Ангус Кинг (Мэн), Марк Уорнер (Виргиния), Мази Хироно (Гавайи), Барбара Микульски (Мэриленд).

«Мы считаем, что есть дополнительная информация касательно российских властей и выборов в США. Ее следует рассекретить и предать гласности», — говорится в письме.

Сенаторы пообещали передать по закрытым каналам Бараку Обаме некую информацию. Каких именно сфер касается информация, не уточняется.

17 ноября президент США Барак Обама заявил об имеющихся в его распоряжении «ясных доказательствах» причастности РФ к кибератакам на американские правительственные интернет-ресурсы.