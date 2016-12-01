Появился тизер четвертого сезона сериала «Шерлок»

На официальной странице в Twitter телеканала BBC опубликован тизер к четвертому сезону сериала «Шерлок».

В 15-секундном видео Шерлок Холмс (Бенедикт Камбербэтч) и его друг доктор Ватсон (Мартин Фриман) без движения сидят в затопленной квартире на Бейкер-стрит. Ролик сопровождается шумом капающей воду и титром «Это больше не игра…»

В конце октября стало известно, что новый сезон стартует 1 января 2017 года. Он будет состоять из трех 90-минутных эпизодов.

В начале октября Бенедикт Камбербетч предположил, что четвертый сезон может стать «концом эпохи». Но оговорился, что в любой момент проект можно будет возобновить.

«Мы никогда не говорим "никогда" проекту. Я хотел бы возвращаться к нему, хотел бы снова погружаться в него. Но что касается ближайшего будущего, то мы сделали нечто завершенное. Думаю, надо просто подождать и посмотреть», — подчеркнул он.