В Амстердаме задержали российское судно

Власти Амстердама задержали в местном порту российское транспортное судно «Николай Касаткин», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Российский профсоюз моряков.

Как заявил представитель профсоюза в Калининграде Вадим Мамонтов, судно задержано за нарушения трудового законодательства: «Экипаж, которому судовладелец задолжал заработную плату, объявил забастовку и отказывается разгружать трюм. При этом на судне заканчивается продовольствие».

Задолженность по зарплате составляет 90 тысяч долларов, помимо этого имеются нарушения в оформлении трудовых контрактов и медицинских свидетельств, утверждает Мамонтов.

О случившемся уведомили российского судовладельца, ООО «Парус», однако в компании заявили, что задолженность не признают.