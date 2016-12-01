В Свердловской области полицейский из ревности застрелил реаниматолога

В ночь на 1 декабря в больнице города Реж Свердловской области полицейские обнаружили тела заведующего реанимационным отделением и сотрудника ППС с огнестрельными ранениями.

Как сообщается на сайте областного управления СКР, по поступившей информации, сотрудник полиции застрелил врача и покончил с собой.

Приоритетная версия следователей — полицейский убил медработника из ревности.

Сообщается, что преступление совершил старший сержант патрульно-постовой службы ОМВД России по Режевскому району. Ему было 29 лет.

«По предварительной информации, сотрудник полиции находился при исполнении служебных обязанностей, а выстрелы произвел из табельного оружия — пистолета Макарова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что происшествие в больнице не несло угрозы для жизни пациентов. Расследуется уголовное дело по статье «Убийство».