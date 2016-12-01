Market Music представляет новый сервис фоновой лицензированной музыки

Онлайн сервис фоновой музыки Hurdy Gurdy (hury-gury.ru) разработала компания «Маркет Мьюзик», резидент кластера IT-технологий Фонда «Сколково». Hurdy Gurdy рассчитан на малый и средний бизнес и предоставляет готовые плейлисты для баров, ресторанов, магазинов одежды, спортзалов и других видов бизнеса. Использование сервиса позволяет избежать затрат на услуги специализированных аудиомаркетологов за составление функционального плейлиста, не требует заключения договоров и дополнительных платежей в РАО и ВОИС, что снижает затраты на музыкальное оформление в десятки раз.

Кирилл Кирин основатель и генеральный директор компании «Маркет Мьюзик» комментирует появление нового продукта: «Это музыкальный сервис, для владельцев небольших бизнесов, он поможет им использовать качественную и лицензионную музыку для своих магазинов или кафе. Это значит, что им больше не придется искать в интернете – «какая музыка должна играть в магазине одежды» или думать, где бы её скачать, нарушая авторские права. А самое главное, что там есть возможность программировать плейлист под любые нужды потребителя».

Для начала пользования сервисом достаточно пройти регистрацию и согласиться с договором оферты. Кроме того, в течение пяти дней с момента регистрации пользователь может бесплатно попробовать и оценить Hurdy Gurdy. Стоимость использования сервиса после тестового периода будет составлять 990 руб. для одного объекта в месяц, а при покупке лицензии на 12 месяцев общая стоимость составит всего 9990 руб. Поскольку вся музыка в Hurdy Gurdy музыка лицензирована для публичного воспроизведения, оплачивается только использование сервиса. Все счета и акты можно найти в личном кабинете пользователя, что существенно экономит время предпринимателям.

Среди других преимуществ Hurdy Gurdy перед другими системами трансляции

Полная автоматизация: сервис не требует дополнительных настроек и обслуживания.

Огромная экономия: не требуются услуги маркетологов, не нужно докупать оборудование и нанимать человека для его обслуживания.

Высокое качество: все доступные плейлисты составлены специалистами в области аудиомаркетинга с учетом особенностей бизнеса.

Готовые трек-листы: не нужно тратить время и силы на подбор музыки.

Интерактивность: при желании пользователь может сам создавать плейлист, выбирать композиции и время их трансляции, а также разбавлять вещание собственными объявлениями.

Интерфейс сервиса полностью адаптирован для пользователя, управляется интуитивно, не требует дополнительного обучения персонала. Трансляция происходит в режиме реального времени через удаленный сервер – благодаря регистрации пользователь получает к нему доступ и может использовать в качестве плеера любое доступное устройство, например, планшет, телефон или ПК. Сервис позволяет запрограммировать разную музыку для разных дней и даже часов.

Ольга Стрелова, руководитель Центра развития технологий для ритейла IT-кластера Фонда «Сколково» отмечает профессионализм разработчиков: «Market Music разрабатывает платформу, которая позволяет объединить системы видеонаблюдения, датчики подсчета посетителей, аудиосистему и видео панели в единый инструмент для анализа точного портрета посетителя по возрастному и гендерному признаку, анализирует интервалы посещаемости, таргетирует аудио- и видео-рекламу под портрет посетителя, автоматически подбирает аудио-контент, используя законы аудиомаркетинга. Благодаря инновационным технологиям при разработке программного обеспечения системы конечный пользователь может управлять сотнями плееров через пользовательский интерфейс системы из любой точки планеты».