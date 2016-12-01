СМИ допустили временное прекращение пусков «Союз-У»

Запуски ракет-носителей «Союз-У» могут быть временно прекращены, заявил РИА Новости источник в ракетной отрасли.

Напомним, космический грузовик «Прогресс», запущенный 1 декабря с Байконура с помощью ракеты «Союз-У», перестал выходить на связь. По мнению источников, корабль мог упасть в районе Китая или Тихого океана.

Не исключено, что до прояснения причин утраты связи с кораблем, а также характера ситуации запуски ракет-носителей «Союз-У» могут быть временно прекращены.