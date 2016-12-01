01 декабря 2016, 10:34
СМИ сообщили о переговорах России и Турции с сирийской оппозицией
Россия при посредничестве Турции ведет переговоры с лидерами сирийской вооруженной оппозиции о прекращении боев в частично находящемся под контролем оппозиции Алеппо. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой источники в среде оппозиционеров.
По их данным, Россия и Турция проводят переговоры без участия или осведомления о них США.
Ранее, отмечают источники, в переговорах с Россией не участвовали представители такого большого количества оппозиционных группировок.
Оппозиционеры добиваются прекращения авиаударов по Алеппо, в котором остаются тысячи мирных жителей.
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