СМИ сообщили о переговорах России и Турции с сирийской оппозицией

Россия при посредничестве Турции ведет переговоры с лидерами сирийской вооруженной оппозиции о прекращении боев в частично находящемся под контролем оппозиции Алеппо. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой источники в среде оппозиционеров.

По их данным, Россия и Турция проводят переговоры без участия или осведомления о них США.

Ранее, отмечают источники, в переговорах с Россией не участвовали представители такого большого количества оппозиционных группировок.

Оппозиционеры добиваются прекращения авиаударов по Алеппо, в котором остаются тысячи мирных жителей.