Путин разрешил вычет по НДФЛ при страховании жизни

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий для налогоплательщика возможность получения социального налогового вычета по НДФЛ до окончания налогового периода при добровольном страховании жизни. Одобренный Советом Федерации и принятый Госдумой документ опубликован на сайте Кремля.

В справке к закону говорится, что теперь налогоплательщику не придется заполнять декларации по налогу на доходы физических лиц, что заметно облегчит процедуру получения такого вычета для лиц, оплачивающих подобные взносы самостоятельно.

Ранее налоговый вычет перечислялся работодателем, но, по информации Всероссийского союза страховщиков, сейчас 99% договоров страхования жизни заключается без его участия.

Также Владимир Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ ежемесячных выплат ветеранам боевых действий.

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс уже вносятся.

В пояснительной записке сказано, что закон принят для «освобождения от обложения налогом на доходы физических лиц доходов в виде ежемесячных денежных выплат, производимых ветеранам боевых действий».

Для того, чтобы увеличить количество обращений граждан через порталы государственных и муниципальных услуг, президент РФ подписал закон, отменяющий требование Налогового кодекса о необходимости получения результата госуслуги в электронной форме как условия применения коэффициента 0,7 при уплате госпошлины за совершение юридически значимых действий в отношении физлиц.