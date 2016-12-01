01 декабря 2016, 19:06
В Таиланде официально провозглашен новый король
Королем Таиланда официально провозглашен наследный принц Маха Ватчиралонгкон. Как сообщает Reuters, в качестве десятого монарха династии Чакри принц получил имя Рама X, Его Величество Король Маха Ватчиралонгкон Бодинтхаратхеппхаяварангкун.
Церемония официального объявления о вступлении нового короля на престол началась с официального согласия наследного принца. Затем было зачитано соответствующее официальное заявление парламента Таиланда.
Напомним, прежний король, Рама IX (Пхумипон Адульядет), умер 13 октября в больнице Бангкока в возрасте 88 лет.
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