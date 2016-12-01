В Таиланде официально провозглашен новый король

Королем Таиланда официально провозглашен наследный принц Маха Ватчиралонгкон. Как сообщает Reuters, в качестве десятого монарха династии Чакри принц получил имя Рама X, Его Величество Король Маха Ватчиралонгкон Бодинтхаратхеппхаяварангкун.

Церемония официального объявления о вступлении нового короля на престол началась с официального согласия наследного принца. Затем было зачитано соответствующее официальное заявление парламента Таиланда.

Напомним, прежний король, Рама IX (Пхумипон Адульядет), умер 13 октября в больнице Бангкока в возрасте 88 лет.