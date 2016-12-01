Население Земли приблизилось к 7,5 млрд человек

Население Земли достигло отметки в 7 млрд 433 тысячи человек, говорится в ежегодном докладе Фонда ООН в области народонаселения, который цитирует Associated Press.

В докладе говорится, что за прошедшие месяцы 2016 года население выросло на 1,1% или примерно 80,8 млн человек.

В 2015 году население Земли оценивалось в 7 млрд 349 тысяч человек.

В докладе также отмечается, что около половины девушек до 24 лет испытывают дискриминацию.