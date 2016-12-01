Президент пообещал жесткую реакцию на вандализм

Российские власти будут жестко реагировать на вандализм и нарушения закона, сказал президент Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию.

«Если кто-то считает себя более продвинутым, более интеллигентным, считает себя поумнее в чем-то кого-то, если вы такие — с уважением относитесь к другим людям», — заявил он (цитата по РБК).

Также глава государства назвал «неприемлемой и встречную агрессивную реакцию», которая «выливается в вандализм и в нарушение закона».

«На подобные факты государство будет реагировать жестко», — пообещал Путин.

Реплика стала ответом на события, в результате которых религиозные и другие активисты добивались отмены спектаклей и закрытия неугодных выставок.