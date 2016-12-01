«Крылья Советов» обыграли «Спартак» 4:0

Самарские «Крылья Советов» разгромили на своем поле московский «Спартак» — лидера чемпионата страны по футболу.

Игра закончилась со счетом 4:0 в пользу самарцев, у которых отличились: на 16 минуте Йоан Молло по пенальти, затем Сергей Ткачев (дополнительное время к первому тайму), Кристиан Паскуато (59-я минута) и Сергей Корниленко (70-я), говорится на сайте «Крыльев Советов».

Игра проходила на стадионе «Металлург» и собрала 6380 зрителей.

Несмотря на проигрыш, «Спартак» остается лидером турнирной таблицы с 37 очками. «Крылья Советов» занимают 13-е место с 16 очками.