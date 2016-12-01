Яценюк подал в суд за публикации о якобы купленных им 24 виллах

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк написал на своей странице в Facebook, что подал иск в отношении СМИ, опубликовавших сообщения о якобы купленных Яценюком 24 виллах в Майами.

В сообщении говорится: «Подаю иск в суд на провокатора, который опубликовал "утку" о якобы приобретении мной в Майами 24-х вилл за миллионы долларов. Полный абсурд». По мнению экс-премьера, публикации о якобы принадлежащих ему домах могут являться «частью спецоперации против страны».

Первоисточником данных сообщений Яценюк назвал продюсера и предпринимателя Олега Торгало. 30 ноября в интернете Торгало написал, что Яценюк купил 24 виллы в Майами стоимостью от одного до пяти миллионов долларов: «Выбирал все сам по каталогам, некоторые сам смотрел, на другие послал помощников. Расчет произвел через никак внешне не связанные с ним офшоры. Информация железная, я за нее полностью отвечаю! Никогда не писал подобного у себя на странице, но этого кадра после Майдана очень невзлюбил, поэтому решил поделиться».