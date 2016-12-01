Украина сдвинула зоны ракетных стрельб в Черном море

Украинские власти уведомили Росавиацию об изменении границ зоны ракетных стрельбы, которые проводятся в рамках учений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское ведомство.

Сообщается, что ракетные стрельбы пройдут западнее территориальных вод России. По словам представителя Росавиации, авиационные информационные уведомления, которые сдвигают координаты опасных зон, были выпущены в ночь на 1 декабря. Хотя новая зона является зоной ответственности российских диспетчеров, на безопасность полетов это не повлияет, заверил представитель Росавиации.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил радиостанции «Говорит Москва», что несмотря на украинские военные учения, обстановка в республике спокойная: «Росавиация сообщила, что угрозы безопасности полетов нет. Мы живем обычной жизнью. Эти учения никакого значения для нас не имеют. Военные и так службу несут постоянно».

Заместитель министра транспорта РФ Валерий Окулов подтвердил, что зоны проведения украинских стрельб не затрагивают маршруты полетов российских авиакомпаний в Крым.

1 декабря Украина начала учения с ракетными стрельбами на юге страны. Россия в ответ разместила к западу от Крыма корабли Черноморского флота. Минобороны РФ пообещало сбивать ракеты, обнаруженные в зоне полетной информации Симферополя и Одессы.