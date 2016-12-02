Закон о «запрете определенных действий» прошел первое чтение в Госдуме

Государственная дума в первом чтении приняла поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ о порядке применения мер пресечения, являющихся альтернативой заключению под стражу, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Поправки, предложенные депутатами «Единой России» из фракции в шестом созыве ГД, предусматривают введение новой меры пресечения — «запрета определенных действий». Эта мера означает ограничение прав и свобод подозреваемого (обвиняемого), но не подразумевает его изоляцию в жилом помещении.

В отличие от пребывания под арестом «запрет определенных действий» не будет впоследствии вычитаться из установленного судом срока лишения свободы.

Исключением могут быть случаи запрета «выхода из жилого помещения в определенное время»: в таком случае два дня под действием такого запрета будут приравниваться к одному дню содержания под стражей.

Кроме того, три дня запрета на посещение определенных мест планируется приравнивать к одному дню содержания под стражей.

Авторы законопроекта считают, что их инициатива способствует соблюдению прав человека и при этом экономии государственного бюджета. Они также сослались на резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о том, что предварительное заключение под стражу является крайней мерой пресечения.