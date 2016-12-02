Путин предложил выработать критерии допустимости в искусстве

Президент России Владимир Путин предложил деятелям искусства разработать критерии для творческих произведений, позволяющие определить, выходят ли они за рамки закона. Об этом пишет РИА Новости.

В Петербурге на совместном заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству и Совета при президенте РФ по русскому языку художественный руководитель «Театра наций» Евгений Миронов заявил, что театральная среда опасается ограничений свободы творчества. Людей искусства тревожат противоправные действия чиновников, которые запрещают спектакли из-за заявлений общественных организаций, отметил он.

В ответ российский президент напомнил, что в борьбе дзюдо есть высшая оценка — «ниппон». Помимо краткого определения броска как «сильно и быстро», разработаны четкие критерии, за несоблюдение которых любой судья потеряет возможность занимать эту должность.

«Вот эти критерии нужно выработать и в творческой среде. Непростая задача, но было бы очень хорошо, чтобы не мы, а вы могли бы это сделать. И тогда мне было бы легче останавливать, честно говоря, и чиновников, которые переходят границы», — сказал Путин.

О незыблемости принципов свободы в культуре российский лидер уже заявлял на Культурном форуме в Санкт-Петербурге. Он подчеркнул, что должна существовать и зона ответственности, однако любые хулиганские выходки на выставках будут пресекаться.