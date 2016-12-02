Минобороны РФ отправило саперов разминировать восток Алеппо

В Сирию из России отправился отряд специалистов Международного противоминного центра, которые примут участие в работах по разминированию освобожденных от террористов восточных районов города Алеппо, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

На сирийскую авиабазу Хмеймим саперов доставили самолеты военно-транспортной авиации, отправившиеся с подмосковного аэродрома Чкаловский. Вылету предшествовали инструктаж и практические занятия.

В Минобороны отметили полную автономность отряда и наличие у него самых современных комплексов разминирования, жизнеобеспечения и защиты.

В отряд, помимо саперов, входят также кинологи с минно-розыскными собаками.