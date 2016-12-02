В порту Амстердама объявил забастовку экипаж судна РФ

Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета России начало на Сахалине проверку по факту возможной невыплаты зарплаты российским морякам судна «Николай Касаткин». Они объявили забастовку в порту Амстердама.

Согласно данным следователей, речь идет о 90 тысячах долларов. Таким образом, проверка проводится по факту возможного совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК России (невыплата зарплаты). Ее поручили Сахалинскому следственному отделу на транспорте регионального управления СК.

Ранее глава калининградского отделения российского профсоюза моряков Вадим Мамонтов подтвердил РИА Новости факт забастовки.

Так, стало известно, что портовая инспекция Амстердама запретила судну «Николай Касаткин» выходить в море из-за нарушений в технике безопасности на борту.

«Транспортное судно "Николай Касаткин" с грузом краба из Баренцева моря, приписанное к порту Невельск (Сахалин) и относящееся к ООО "Парус" (Южно-Сахалинск) попало в Амстердаме под инспекцию на предмет соответствия условий труда, квалификации и безопасности, после которой портовая инспекция схватилась за голову и запретила ему выход в море», — отметил Мамонтов. По его словам ,на судне заканчивается продовольствие.

В профсоюзе пояснили, что судовладелец считает претензии моряков по зарплате необоснованными.