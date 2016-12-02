Путин сказал итальянским строителям аrrivederci

Российский лидер Владимир Путин, завершая встречу с подрядчиками, которые вели строительство Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, выразил им свою благодарность и попрощался на итальянском языке, передает телеканал РЕН-ТВ.

«Будем дальше работать. Arrivederci», — сказал Путин, после чего пожал руку одному из участников строительства.

Ранее президент РФ участвовал в церемонии открытия центрального участка внутригородской платной скоростной магистрали «Западный скоростной диаметр» (ЗСД) в Северной столице.

Напомним, один из участков ЗСД был открыт в 2012 году премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, который назвал трассу «классной» и заявил, что она позволяет «передвигаться по городу, ничего не ломая и в то же время обходя наиболее напряженные участки городской жизни».

Западный скоростной диаметр предполагали полностью сдать в 2015 году, однако сроки строительства затянулись. Дорога является платной, причем Медведев обещал, что после полной сдачи ее в эксплуатацию стоимость проезда «станет разумной».

ЗСД обеспечивает кратчайшую круглосуточную связь между южными, центральными и северными районами Санкт-Петербурга.