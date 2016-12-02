Минкомсвязи предупредило операторов связи о возможных кибератаках

Минкомсвязи РФ разослало операторам связи инструкции на случай кибератак с описанием действий и порядком обращения в министерство и ФСБ. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

«Минкомсвязь подтверждает сотрудничество с ФСБ по вопросу противодействия кибератакам в финансовом секторе. Было проведено два совещания с операторами связи и крупнейшими банковскими организациями, подготовлены и разосланы телеграммы операторам связи с инструкциями о действиях в случае атак и порядке обращения в Минкомсвязь России и ФСБ», — сообщил собеседник агентства.

Свое сотрудничество с ФСБ подтвердили и в ЦБ, сообщив, что совместно работают над предотвращением кибератак на российскую финансовую систему.

Напомним, 2 декабря ФСБ сообщило о подготовке на серверах украинской компании «BlazingFast» базы для нападения на крупнейшие банки России вместе с массированной рассылкой через операторов сотовой связи сообщений о банкротстве и отозвании лицензий у ведущих банков РФ.