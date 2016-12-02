На «Байконуре» назвали причину аварии «Прогресса»

Вероятной причиной аварии космического корабля «Прогресс МС-04» стал сбой в работе систем третьей ступени ракеты-носителя «Союз-У», передает «Интерфакс» со ссылкой на источник на космодроме «Байконур».

«Третья ступень, по предварительным данным, потеряла ориентацию, и двигательная установка аварийно выключилась», — цитирует агентство слова источника.

На космодроме «Байконур» считают, что потеря ориентации ступени ракеты могла произойти из-за некорректной работы сопел двигательной установки или системы управления. «Третья ступень могла потерять ориентацию из-за того, что двигательная установка перестала держать ступень в необходимом положении. Такое может случиться, например, из-за некорректного поворота одного или нескольких сопел», — уточнил источник.

Собеседник агентства также отметил, что к потере ориентации могла привести «ошибка в системе управления». Не исключено, что из-за сбоя система управления могла дать двигательной установке ложную команду. Он подчеркнул, что система управления изготавливается на Украине на одном из харьковских предприятий.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой источник в космической отрасли сообщило, что корабль «Прогресс» мог упасть из-за халатности при сборке двигателя третьей ступени ракетоносителя «Союз-У». Источник отмечал, что после анализа имеющейся телеметрии будет установлено, какой именно компонент двигательной установки был сделан с нарушениями.