Голикова рассказала о провале программы господдержки банков

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова на состоявшемся сегодня, 2 ноября, заседании Государственной думы обрисовала ситуацию с российскими банками, получившими господдержку. Оказалось, что половина из них потеряли все выделенные им деньги, говорится на сайте Счетной палаты.

Голикова уточнила, что в третьем квартале текущего года из 32 банков, докапитализированных государством, объем собственных средств нарастили только 17, тогда как 12 финансовых организаций за первые три квартала показали убыток на общую сумму порядка 70 млрд рублей, а еще восемь банков в указанный период вели «стабильно убыточную деятельность».

Глава Счетной палаты констатировала, что, хотя меры государственной поддержки и «выступили элементом стабилизации банковского сектора», при этом «докапитализация не переломила негативные тенденции в развитии банков».

Голикова напомнила, что государственная поддержка предоставлялась банкам в расчете на то, что они будут оказывать услуги кредитования приоритетных отраслей российской экономики, однако на деле львиная доля выделенных им сумм (примерно 84%) была пущена на пополнение их собственных оборотных средств.

На инвестпроекты, кредитная поддержка которых и являлась целью докапитализации, ушло только 4,3% выделенных средств.

Напомним, господдержка была выдана банкам в конце 2014 года в виде облигаций государственного займа, ее общий объем составил порядка 830 млрд рублей.