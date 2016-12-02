Украинская компания согласилась установить организатора кибератак против РФ

Украинская хостинговая компания BlazingFast не получала запрос ФСБ России в связи с хакерскими атаками из Нидерландов, но готова предоставить информацию по организатору атак в течение 6 часов, сообщает ТАСС со ссылкой на владельца компании Антона Оноприйчука.

«К нам никаких официальных обращений не было ни от ФСБ, ни от правоохранительных органов. Официальный запрос может быть и в электронном виде, без каких-то конкретных данных мы физически быстро не сможем провести расследование <...> По IP-адресу мы можем быстро определить какому клиенту он принадлежал, что он с этим сервером делал и тому подобное в течение 6 часов», — цитирует агентство слова Оноприйчука. Он также подчеркнул, что возглавляемая им хостинговая компания готова проверить клиентов относительно подготовки кибератак на финансовую систему России.

2 декабря Федеральная служба безопасности РФ заявила, что иностранные спецслужбы готовили кибератаки на российскую финансовую систему. По информации ведомства, с 5 декабря планируется осуществлять мощные кибератаки на крупнейшие банки России с целью дестабилизации финансовой системы РФ.

Сотрудники ФСБ при этом выяснили, что серверные мощности и командные центры для нападения расположены на территории Нидерландов и принадлежат украинской компании BlazingFast.