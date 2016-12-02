Мемория. Матвей Бронштейн

2 декабря 1906 года родился Матвей Бронштейн, гениальный физик, погибший в застенках НКВД

Личное дело

Матвей Петрович Бронштейн (1906–1938) родился в Виннице (Украина) в семье провинциальной еврейской интеллигенции, жившей в пределах черты. Отец, Петр Осипович , был врачом. Происходя из семьи мелкого торговца, он смог окончить гимназию, а позже - и медицинский факультет Киевского университета. Мать, Фани Моисеевна, систематического образования не получила. Свою жизнь она посвятила заботам о муже и троих детях. Матвей много и жадно читал – родители покупали детям много книг.

С самого начала войны 1914 года отец как врач был мобилизован в армию, откуда вернулся только через четыре года. Положение семьи сильно ухудшилось, и в 1915 году мать увезла детей в Киев к своему отцу, который был управляющим в доме богатого купца.

В средней школе Матвей не учился. В Виннице для гимназии он были еще мал, а в Киеве поступить в гимназию мешали сразу несколько причин: процентная норма (которая в Киеве была еще меньше, чем в черте оседлости ), небольшой достаток семьи и слишком юный возраст. Было решено, Матвей и его брат-близнец Исидор будут учиться дома, а экзамены в гимназии сдавать экстерном. После революции в Киеве наступила смута - город по очереди занимали войска Германии, гетмана Скоропадского, Директории, деникинцы и белополяки. Окончательно Советская власть в Киеве установилась только летом 1920 года. К этому времени братья уже окончательно научились самостоятельно получать знания из книг, практически «прописавшись» в библиотеке.

В 1924 году Матвей узнал, что при университете действует кружок любителей физики, и стал его посещать. Полностью кружок назывался «физической секцией киевского студенческого кружка исследователей природы». Его руководителем и создателем был молодой физик Петр Саввич Тартаковский. По характеру этот кружок был близок тогдашним «семинарам повышенного типа», которые готовили студентов к научной работе, давали возможность отбирать наиболее способных. Бронштейн, формально не имевший даже среднего образования, но фактически уже обладавший знаниями для начала научной работы, участвовал в работе кружка вместе со студентами университета.

В кружке рассматривались самые актуальные вопросы физики того времени. Всего через несколько месяцев — в январе 1925 года — «Журнал Русского физико-химического общества» получил первую статью Бронштейна «Об одном следствии гипотезы световых квантов». В этой работе, исходя из предположения о фотонной структуре излучения рентгеновской трубки и на основе законов сохранения энергии и импульса при взаимодействии электронов с атомами антикатода, им была получена зависимость границы непрерывного рентгеновского спектра от угла излучения. В то время фотонную гипотезу все еще отвергал даже Нильс Бор, так что 18-летний Бронштейн сразу же попал в гущу событий физики тех лет.

В том же 1925 году две его статьи по квантовой теории взаимодействия рентгеновского излучения с веществом были опубликованы в известном немецком журнале «Zeitschrift für Physik», в 1926 году — еще три статьи. Его быстро узнают киевские физики и астрономы. Он становится членом секции научных работников при Киевском окружном отделении Союза работников просвещения. Директор астрономической обсерватории С. Д. Черный и руководители физических семинаров Л.И. Кордыш и Г.Г. Де Метц высоко оценивали его работу; их отзыв пригодился Бронштейну при поступлении в университет.

В 1926 году молодой физик переезжает в Ленинград, который в то время был научной столицей СССР – здесь находилась Академия наук и ее основные институты. Бронштейн поступает на физический факультет Ленинградского университета. Очень скоро на физфаке заговорили о новом студенте, с которым побаивались дискутировать преподаватели и у которого за плечами были статьи в европейских научных журналах.

Во время учебы делил свое время между физикой и астрономией - одновременно с учебой на физическом факультете посещал лекции по астрономии, поскольку увлекся ею еще в Киеве. Среди студентов-астрономов особенно близко сошелся с Виктором Амбарцумяном - будущим академиком, одним из основоположников теоретической астрофизики в СССР. В 1929 году Бронштейн опубликовал несколько значимых работ по астрофизике. В частности, вывел зависимость температуры поверхности звезды от её эффективной температуры – ныне эта формула носит название «Соотношение Хопфа-Бронштейна».

В 1930 году Бронштейн окончил физфак ЛГУ и 1 мая того же года поступил в теоротдел ЛФТИ на должность лаборанта. Он активно участвовал в знаменитых физических семинарах членкора АН СССР Я. И. Френкеля, высоко ценившего аналитические способности молодого физика. К тому времени он уже считался серьезным перспективным физиком-теоретиком, преподавал в ЛГУ, ЛПИ и других институтах.

В 1931 году он познакомился с Лидией Чуковской – в то время женой историка литературы Цезаря Вольпе. В 1934 году брак распался: Чуковская ушла от мужа, забрав маленькую дочь. Через некоторое время давно влюбленный в нее Бронштейн сделал ей предложение и они поженились.

22 ноября 1935 года Бронштейн защитил диссертацию на звание доктора физико-математических наук на тему «Квантование гравитационных волн». Это была первая работа по квантованию гравитационных волн, в которой дело было доведено до получения физических результатов. В опубликованной ранее работе Розенфельда, посвященной тому же вопросу, содержались лишь общие математические результаты.

В конце июля 1937 года Бронштейн выехал на лечение в Кисловодск и по дороге на Кавказ заехал в Киев навестить родителей. В ночь с 5 на 6 августа в доме своих родителей он был арестован.

Согласно обвинительному заключению от 24 января 1938 года, в своей «практической антисоветской работе» ученый «готовил террористические акты» и вредил «в области разведки недр и водного хозяйства». Суд состоялся 18 февраля 1938 года и длился всего 20 минут - с 8.40 до 9 часов. Он приговорил Бронштейна за «активное участие в контрреволюционной фашистской террористической организации» по ст. 58-8 и 58-11 УК РСФСР к высшей мере уголовного наказания – расстрелу». В тот же день приговор был приведен в исполнение.

Чем знаменит

Матвей Бронштейн

Гениальный физик, занимавшийся теорией гравитации. Проживший всего 31 год Матвей Бронштейн, по словам историка науки Г.Е.Горелика - «наименее известный из наиболее замечательных российских физиков». Важнейшим его вкладом в науку является первое глубокое исследование проблемы квантования гравитации — одна из важнейших для современной фундаментальной физики.

«Конечно, за пять десятилетий очень сильно изменилось понимание этой проблемы и путей ее решения, но одна из самых существенных ее особенностей, обнаруженная Бронштейном еще в 1935 г., остается неприступной для теоретиков и поныне, хотя и в других, современных обличьях. Речь идет о несовместимости классической релятивистской теории гравитации (общей теории относительности ) и квантовой теории. Эту несовместимость точным физико-математическим анализом и обнаружил М . П . Бронштейн полвека назад. Он впервые осознал , что подлинный синтез релятивистских и квантовых идей, включающий в себя квантовую теорию гравитации, потребует глубокой перестройки понятий пространства и времени», - пишет Горелик.

Бронштейну также принадлежат важные работы в релятивистской космологии , астрофизике, теории полупроводников.

О чем надо знать

Матвей Бронштейн является также автором научно-популярных книг по физике «Строение вещества» и «Атомы, электроны и ядра», а также специально написанных для детей замечательных книг «Солнечное вещество», «Лучи Икс» и «Изобретатели радиотелеграфа». Его жена - Лидия Корнеевна Чуковская - работавшая в Ленинградском Детиздате, редактировала все детские научно-художественные книги Бронштейна. А главным редактором этих книг был С. Я. Маршак.

«В качестве детского писателя я могу засвидетельствовать, что книги Бронштейна «Солнечное вещество», «Лучи Икс» и другие кажутся мне превосходными. Это не просто научно-популярные очерки — это чрезвычайно изящное, художественное, почти поэтическое повествование о величии человеческого гения», - так оценил творчество Броштейна Корней Чуковский.

«Книга "Солнечное вещество", принадлежащая перу безвременно погибшего талантливого физика Матвея Петровича Бронштейна, представляет собой незаурядное явление в области мировой популярной литературы. Она написана настолько просто и увлекательно, что чтение ее, пожалуй, равно интересно любому читателю от школьника до физика-профессионала. Раз начав ее, трудно удержаться и не дочитать до конца», - писал Лев Ландау.

Прямая речь

Куда они бросили тело твое? В люк?

Где расстреливали? В подвале?

Слышал ли ты звук

Выстрела? Нет, едва ли.

Выстрел в затылок милосерд:

Вдребезги память.

Вспомнил ли ты тот рассвет?

Нет. Торопился падать.

Лидия Чуковская, 1956.

К.И. Чуковский о Матвее Бронштейне: «Мне часто случалось испытывать чувство восхищения человеческой личностью. Такое же чувство я испытывал всякий раз, когда мне доводилось встречаться с молодым физиком М. П. Бронштейном. Достаточно было провести в его обществе полчаса, чтобы почувствовать, что это человек необыкновенный. Он был блистательный собеседник, эрудиция его казалась необъятной. Английскую, древнегреческую, французскую литературу он знал так же хорошо, как и русскую. В нем было что-то от пушкинского Моцарта — кипучий, жизнерадостный, чарующий ум».

К.И. Чуковский об энциклопедичности Бронштейна: «Если бы вся наша цивилизация погибла — Бронштейн один, собственными силами, мог бы восстановить энциклопедию от „А“ до „Я“».

Лауреат Нобелевской премии, академик Ж. И. Алферов о гибели Бронштейна: «Среди потерь, понесенных Институтом и нашей наукой, убийство Матвея Петровича Бронштейна является одним из самых трагических и бесконечно тяжелых. Мы потеряли не просто замечательного ученого, писателя, человека, мы потеряли для страны будущее целой научной области».

Академик В.Фок о вкладе Бронштейна в создание квантовой теории гравитации (1948 г.): «Работа Иваненко и Соколова озаглавлена "Квантовая теория гравитации". Это заглавие не соответствует ее содержанию; правильнее было бы озаглавить работу более скромно, например, "Упрощенное изложение квантовой теории гравитации". Дело в том, что квантовая теория гравитации создана ленинградским физиком М.П.Бронштейном в его работе "Квантование гравитационных волн", напечатанной в 1936 году. Иваненко и Соколов используют результаты работы Бронштейна, хотя нигде в тексте на нее не ссылаются. <...> Каковы бы ни были причины, побудившие авторов замалчивать достижения Бронштейна, их работу никак нельзя рассматривать как построение квантовой теории гравитации, ибо такая теория была создана Бронштейном за 11 лет до них».

7 фактов о Матвее Бронштейне

Матвея с самого детства домашние звали Митей - вопреки всем законам русской ономастики. Так его впоследствии называли и близкие друзья.

В Ленинградском университете Бронштейн был членом знаменитого среди студентов «джаз-банда», ядро которого составляли «три мушкетера» – Дау (Лев Ландау), Димус (Дмитрий Иваненко) и Джонни (Георгий Гамов) и одна девушка – Евгения Канегиссер, которая и привела туда Бронштейна. У него было прозвище Аббат. «Я не помню, кто его назвал Аббатом, но это имя к нему очень шло. Благожелательный скептицизм, чувство юмора и почти универсальное "понимание ". Он был исключительно одарен», - вспоминала Канегиссер.

Бронштейн очень любил поэзию и знал наизусть множество стихов. Больше других выделял Пушкина и Блока. Знал не только русскоязычную поэзию - в его дарственных надписях имеются поэтические цитаты на немецком, английском и французском языках. При случае легко и по разным поводам и сам сочинял стихи, хотя к своему стихотворчеству не относился всерьез, считая искусство версификации необходимым элементом общей культуры. В памяти друзей сохранилось немало его стихотворных строк.

Семье физика приговор сообщили как «десять лет без права переписки». К. И. Чуковский, посвятивший много времени выяснению судьбы зятя, узнал о его расстреле лишь в конце 1939 года. Самой Лидии Чуковской, выехавшей в то время с дочерью из Ленинграда на Украину, удалось избежать ареста, хотя соответствующие документы уже были оформлены.

Определением Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 9 мая 1957 года Матвей Бронштейн был реабилитирован посмертно.

Лидия Чуковская в 1990-е годы установила памятник мужу на Левашовской пустоши, где он, предположительно, был захоронен.

Судьбе Матвея Бронштейна посвящена автобиографическая повесть Чуковской «Прочерк» (М.: Время, 2009).

Материалы о Матвее Бронштейне

Горелик Г. Е., Френкель В. Я. Матвей Петрович Бронштейн: 1906—1938

Лидия Чуковская и Матвей Бронштейн.

Физики о М. П. Бронштейне

«Прочерк». Лидия Чуковская

Статья о Матвее Бронштейне в Википедии