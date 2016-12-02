Шахназаров опроверг существование цензуры в России

Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров считает, что за последние 25 лет в России — по крайней мере, на его взгляд, — не было никаких проявлений цензуры, передает «Лента.ру».

Такое заявление режиссер сделал на совместном заседании президентских советов по культуре и искусству и по русскому языку в Санкт-Петербурге.

«Мы имеем право говорить то, то думаем», — заверил Шахназаров, добавив, что текущая ситуация в России коренным образом отличается от советской.

По его словам, право «какой-то организации — религиозной или еще какой-нибудь» — высказвать художнику свое мнение о его творчестве и есть признак свободного общества.

Хотя художнику, признал Шахназаров, это может быть неприятно — но «надо привыкать».

Роль же государства в данном случае, по словам главы «Мосфильма», заключается в том, чтобы не допускать перехода выступлений активистов в хулиганские выходки.

«Поливать на выставке фотографии экскрементами недопустимо. Эти люди должны сидеть в тюрьме или отвечать», — пояснил кинематографист.

Напомним, в ноябре глава думского комитета по культуре Станислав Говорухин предложил ввести в России цензуру, сторонником которой назвал себя самого. По его словам, в российской культурной сфере сейчас отсутствуют нравственные ограничения.