Долги по налогам компаний разрешили требовать с учредителей и акционеров

Вступившие в силу поправки в Налоговый кодекс РФ разрешают требовать неуплаченные налоги компаний с владельцев и акционеров, пишет в пятницу РБК.

Соответствующий закон, ранее одобренный Госдумой, 30 ноября подписал президент РФ Владимир Путин. Норма вступила в силу немедленно, со дня опубликования закона.

Как пояснил РБК юрист BGP Litigation Денис Савин, фактически это значит, что налоговики теперь смогут взыскать неуплаченные налоги компании не только со связанных организаций, но и с аффилированных физлиц. При этом налоговые органы смогут требовать долги только в пределах той суммы, которую связанные с компанией лица получили в виде выручки, денежных средств или других активов.

До сих пор налоги можно было взыскивать только с зависимых организаций, но не физических лиц.

Ранее в своем послании к Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что уже в 2017 году необходимо провести «настройку» налоговой системы. Президент поставил задачу рассмотреть соответствующие предложения и до 2018 года принять поправки в Налоговый кодекс.