ИП смогут сэкономить на взносах в Пенсионный фонд

Конституционный суд РФ принял решение о том, что индивидуальные предприниматели, работающие по общей системе налогообложения (ОСН) и получающие более 300 тысяч рублей дохода, могут платить страховые взносы в Пенсионный фонд из расчета своей чистой прибыли. Текст решения опубликован на сайте КС РФ.

Раньше расчет отчислений в ПФР производился исходя из дохода, а не чистой прибыли. По оценкам РБК, эта мера позволит индивидуальным предпринимателям сэкономить до 135 тысяч рублей — при том что ОСН является самым невыгодным для них налоговым режимом.

Кроме того, решение Конституционного суда распространяется на самозанятых лиц, которые платят взносы за самих себя.

Оно вступило в силу со дня публикации, не подлежит обжалованию и не требует подтверждения со стороны других органов госвласти и должностных лиц.

Соответственно, уже при расчете взносов за 2016 год ПФР должен будет учитывать не доходы, а чистую прибыль ИП, работающих по ОСН, и самозанятых граждан.