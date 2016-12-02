ФСБ заявила о кибератаках иностранных спецслужб

ФСБ заявила, что иностранные спецслужбы готовили кибератаки на российскую финансовую систему. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По имеющейся информации, с 5 декабря планируется осуществлять мощные кибератаки на крупнейшие банки России с целью дестабилизации финансовой системы РФ.

Сотрудники ФСБ выяснили, что серверные мощности и командные центры для нападения расположены на территории Нидерландов и принадлежат украинской компании «BlazingFast».

Акция будет сопровождаться массовой рассылкой смс-сообщений и публикацией в соцсетях провокационных постов с информацией о банкротстве и отзыве лицензий у ведущих банков федерального и регионального значения.

Кибератака будет направлена на несколько десятков городов России.

В настоящее время ведомство проводит необходимые мероприятия по нейтрализации угрозы и документированию готовящейся акции.