СПЧ подтвердил пытки в колонии Ильдара Дадина

Президентский Совет по правам человека представил доклад об условиях содержания в карельской исправительной колонии № 7 активиста Ильдара Дадина, который в ноябре пожаловался на избиения и угрозы со стороны администрации. Документ, подготовленный членами совета Игорем Каляпиным и Павлом Чиковым. опубликован на сайте СПЧ.

В докладе отмечается, что объективных доказательств описанного Дадиным применения насилия, равно как и подтверждений правомерности поведения сотрудников ИК-7, установить не удалось. Правозащитники при этом отмечают, что администрация колонии не предоставила им личное дело и видеозаписи с камер наблюдения в силу давности событий. Кроме того, у Дадина не обнаружены телесные повреждения «за исключением следов на кистях обеих рук».

«Невозможность на сегодняшний день подтвердить, либо опровергнуть показания Дадина, неготовность представить материалы о наложенных взысканиях, рапорта сотрудников, материал о применении в отношении Дадина физической силы, его объяснения по этим поводам, отсутствие видеозаписей свидетельствуют не в пользу администрации ИК-7», — подчеркивают члены СПЧ.

При этом правозащитники отмечают, что сотрудники колонии пытались оказать воздействие на осужденных перед беседой с членами СПЧ и советовали «не говорить лишнего». Кроме того, несколько осужденных сообщили членам совета об издевательствах со стороны сотрудников колонии. Осужденные, в частности, описывали «растяжку, поднимание на руки, засовывание головой вниз в унитаз, удары по туловищу без следов, подвешивание». Эти совпадения «свидетельствуют о достоверности описываемых Дадиным событий», — отмечают авторы доклада.

По итогам проверки члены СПЧ рекомендовали перевести Ильдара Дадина в другое исправительное учреждение «для отбывания наказания ближе к месту его постоянной регистрации». Кроме того, администрации колонии рекомендовано хранить записи с камер видеонаблюдения, «ликвидировать практику применения насилия в отношении осужденных в помещениях ШИЗО ИК-7», «исключить практику громкой музыки и многократного зачитывания правовых норм в ШИЗО».

Ранее заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил об отсутствии подтверждений заявления Ильдара Дадина о пытках в карельской колонии в ходе служебной проверки. Он также назвал Дадина «очень талантливым имитатором».