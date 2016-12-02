Хокинг заявил о наступлении самого опасного времени на Земле

Британский физик-теоретик Стивен Хокинг считает, что наступило «самое опасное время для нашей планеты». Он опубликовал посвященную данной проблематике колонку в The Guardian.

По словам физика, разрыв между элитами нарастает, а роботизация производства и отсутствие заинтересованности в большом числе человеческих ресурсов приводят к непониманию между различными группами общества, такими, как бизнесмены и рабочие.

«Интернет и платформы, что делают это возможным, позволяют очень небольшим группам людей извлекать огромную прибыль при приеме на работу очень малого числа людей. Это неизбежно, это прогресс, но это также социально разрушительно», — пишет Хокинг.

По его словам, отторжение людьми существующего порядка вещей проявляется в итогах выборов в США и решении о Brexit в Великобритании. «Я чувствую, как будто моя башня из слоновой кости становится все выше», — отмечает он.

При этом Хокинг не исключает и оптимистичного варианта развития событий: «Возможно, в течение нескольких сотен лет мы организуем колонии людей у других звезд, но сейчас у нас есть только одна планета, и мы должны работать вместе, чтобы защитить ее. Чтобы сделать это, нам нужно сломать, а не наращивать барьеры внутри и между странами».