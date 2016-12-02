Дания отозвала свои F-16 после ошибочного удара по сирийским военным

Дания отозвала семь истребителей F-16, входивших в международную коалицию в Ираке и Сирии и принимавших участие в авиаударах по террористам. Это решение было принято после ошибочного удара по сирийским военным, сообщает АР.

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил, что в рамках участия в коалиции отправит в Сирию инженерные войска, которые будут помогать в восстановлении зданий, но не сообщил, о каких объектах идет речь.

Датский министр обороны Клаус Фредриксен сообщил, что в Ираке останутся специальные датские войска, но не сказал, какое точно количество продолжит обучение иракских военных.

«Очень важно быть открытым в своих намерениях и расследовать любое весомое подозрение в ошибочных ударах, как и произошло в данном случае», — заявил Фредериксен.

19 сентября Дания подтвердила принадлежность двух из четырех военных самолетов, нанесших удар по войскам сирийской армии в районе города Дейр-эз-Зор 17 сентября.

В результате бомбоудара погибли 62 сирийских военных и около 100 получили ранения.