Американский беспилотник вновь пролетел над линией разграничения в Донбассе

Над линией разграничения над Донецком был замечен стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk. Он совершил разведывательный подлет, сообщает «Интерфакс» с ссылкой на западные информационные порталы, отслеживающие передвижение военной авиации.

По их данным беспилотник с позывным UAVGH000 вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии, вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии и совершил полет над Кировоградской и Днепропетровской областями.

Так как глубина ведения разведки беспилотника RQ-4А Global Hawk составляет до 300 км, он имел возможность наблюдать за территорией Донбасса и за всей территорией самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) вплоть до границы с Россией.

14 ноября стало известно, что RQ-4A Global Hawk совершил подлет к линии разграничения у Донецка, пролетел через Херсон и Мелитополь к границам Крыма.