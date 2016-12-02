Трамп и Дутерте обменялись приглашениями

Избранный президент США Дональд Трамп побеседовал по телефону с лидером Филиппин Родриго Дутерте и пригласил его в 2017 году приехать с визитом в Вашингтон, передает Reuters со ссылкой на советника Дутерте Кристофера Го.

Беседа между Трампом и президентом Филиппин продолжалась более семи минут. Будущий американский лидер получил ответное приглашение посетить Манилу в будущем году.

Напомним, ранее Дутерте сделал ряд радикальных заявлений о том, что его стране пришло время «распрощаться» с Соединенными Штатами, но впоследствии смягчил тон и признал, что Филиппины все же не могут разорвать отношения с США — хотя и не испытывают необходимости «увязывать свою политику» с Белым домом.

Комментируя победу Трампа на выборах президента США, Дутерте заявил, что «с ним можно вести дела». До этого президент Филиппин допустил ряд крайне резких высказываний в адрес действующего президента США Барака Обамы.