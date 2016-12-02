Кремль создаст предвыборное подразделение

Кремле планирует создать подразделение, которое будет отвечать за проведение избирательных кампаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента.

«Подразделение появится до конца года в структуре управления по внутренней политике. Оно, в частности, будет курировать избирательные кампании в регионах в сентябре 2017 года», — отметил он.

Кроме того, источник не подтвердил возможное реформирование администрации президента. При этом он допустил, что возможны корректировки в случае новых целей и задач, которые поставят перед АП в будущем.

Ранее СМИ писали о том, что в Кремле количество управлений может сократиться с 21 до восьми-девяти. Однако в АП отказались пока комментировать эту информацию.