Суд арестовал топ-менеджера «Роскосмоса» по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы постановил арестовать на два месяца исполнительного директора по контролю качества и надежности госкорпорации «Роскосмоса» Владимира Евдокимова, сообщает «Коммерсантъ».

Евдокимов арестован до 30 января 2017 года. Его обвиняют в мошенничестве на прежнем месте работы. По версии следствия, на должности заместителя директора департамента ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» он принимал участие в махинациях с поставками оборудования для компании «МиГ». В результате подмены дорогих комплектующих дешевыми Евдокимов и его подельники похитили не менее 200 млн рублей.

На суде защита топ-менеджера «Роскосмоса» ходатайствовала о домашнем аресте и внесении залога в 30 млн рублей. В свою очередь, следствие настаивало на аресте, отмечая, что Евдокимов может сбежать из страны и оказать давление на свидетелей. Следователи также отмечали, что двое из еще четырех фигурантов по этому делу уже скрылись и находятся в розыске.

Ранее по этому уголовному делу были арестованы замгендиректора ПАО «Туполев», которое входит в состав «Объединенной авиастроительной корпорации», Егор Носков и бывший гендиректор ОАО «МиГ-Рост» Алексей Озеров. Они обвиняются в хищении в начале 2000-х годов комплекса зданий. Недвижимость была продана и позже сдана в аренду структурам «Объединенной авиастроительной корпорации».