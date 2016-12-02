Европол предупредил о готовящихся в Европе терактах

Европейская полиция предупредила о том, что боевики из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) готовят нападения в странах Евросоюза, которые вступили в коалицию с США для борьбы с террористами на Среднем Востоке, сообщает ВВС.

По данным Европола, число боевиков, которые пытаются проникнуть в Европу, в ближайшее время увеличится и, возможно, «несколько дюжин» из них уже прибыли на место. Для нападений террористы могут использовать заминированные машины и прибегать к похищениям и вымогательству. Также отмечаются факты проникновения боевиков в лагеря беженцев с целью завербовать находящихся здесь сирийцев.

В сообщении ведомства отмечается, что террористы будут предпочитать «легкие цели», а для выполнения терактов будут привлекаться боевики-одиночки, такие как водитель грузовика, врезавшийся в толпу во время праздника на набережной Ниццы в июле 2016 года.

В Европоле при этом подчеркивают, что вероятность организованных терактов в странах ЕС небольшая: этому противостоят объединенные усилия спецслужб многих стран. Между тем, бороться со спонтанными нападениями террористов-одиночек сложнее.

В начале октября издание The Times со ссылкой на источник в канцелярии британского премьер-министра сообщило, что террористическая организация «Джабхат Фатах аш-Шам» (в прошлом «Джабхат ан-Нусра», сирийское крыло «Аль-Каиды» — запрещены в России) готовит серию терактов в Великобритании и странах континентальной Европы.

Источник отмечал, что различные террористические группировки в Сирии и Ираке терпят поражение, поэтому многие боевики просачиваются в Европу под видом беженцев и готовятся к нападениям. Для атаки террористы выжидают лишь удобный момент.