Эрмитаж проверят из-за выставки Яна Фабра

Прокуратура намерена проверить Эрмитаж после жалоб гражданских активистов на выставку бельгийского художника и режиссера Яна Фабра «Рыцарь отчаяния — воин красоты». Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на сотрудников Эрмитажа.

Пока ни пресс-служба музея, ни представители прокуратуры данное сообщение никак не прокомментировали.

Сотрудники прокуратуры намерены посетить Зимний дворец, где выставлена часть работ Яна Фабра, до конца этой недели. Проверка другой части выставки, которая проходит в Главном штабе, намечена в период, когда завершится проходящий там Культурный форум.

Отметим, экспозиция в Эрмитаже открыта до начала апреля.