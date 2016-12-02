Названа тройка претендентов на звание футболиста года ФИФА

Международная федерация футбола включила в тройку претендентов на звание футболиста года португальца Криштиану Роналду, француза Антуана Гризманна и аргентинца Лионеля Месси. Об этом сообщается на сайте организации.

Роналду включен в финальную тройку за свои победы в составе мадридского «Реала» в Лиге чемпионов УЕФА, а вместе со сборной Португалии – чемпионат Европы. Гризманн в составе сборной Франции получил серебро Евро-2016, став лучшим бомбардиром. Месси вместе с «Барселоной» выиграл чемпионат Испании, забив 26 мячей; выиграл Кубок Испании, а в составе сборной Аргентины стал серебряным призером Кубка Америки.

ФИФА объявит победителя 9 января.