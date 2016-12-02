В минобороны Украины заявили о завершении учений на юге страны

Начальник Генштаба минобороны Украины Виктор Муженко объявил о завершении учений украинской армии на юге страны, сопровождавшихся пуском зенитных ракет и полетами авиации. Об этом Муженко сообщил в своем Facebook.

«Успешно завершены контрольно-летные испытания зенитных управляемых ракет», — написал он.

1 декабря, в первый день маневров, президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские военные успешно провели пуски ракет в своем воздушном пространстве в акватории Черного моря. «Мы сегодня и завтра проводим запланированные учения, в том числе и испытания управляемых зенитных ракет», — сообщил Порошенко.

Ранее сообщалось, что после угроз России сбивать украинские ракеты в акватории Крыма Украина сдвинула район пусков на 30 км от границы с Крымом.