Путин подтвердил незыблемость принципа свободы в искусстве

Президент Владимир Путин во время своего выступления на Культурном форуме в Петербурге заявил, что в культуре принцип свободы должен оставаться незыблемым, однако должна существовать и зона ответственности. Его слова приводит ТАСС.

Путин, в частности, отметил, что любые хулиганские выходки на выставках будут пресекаться, однако и деятели искусства должны чувствовать ответственность.

«С одной стороны, любые хулиганские выходки, попытки сорвать спектакль, выставку абсолютно недопустимы и должны пресекаться по всей строгости закона. Мы так и будем делать. И то же время, в самой творческой среде, я хочу подчеркнуть, именно эту сторону дела, именно в самой творческой среде должна быть определена грань между циничным оскорбительным эпатажем и творческой акцией», — отметил он.

Президент пообещал, что власти продолжат поддержку культурно-значимых проектов, так как запрос на культурный досуг у граждан страны растет. По его словам, число посетителей музеев в этом году достигло 120 млн человек.