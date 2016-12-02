Кремль подготовит список губернаторов на увольнение

Управление президента по внутренней политике занялось подготовкой для президента Владимира Путина документа, в котором будет оцениваться эффективность работы глав регионов. Об сообщает «Дождь» со ссылкой на источники в Кремле.

В докладе регионы поделят на три категории: те, в которых главу требуется заменить, те, работа чьих губернаторов удовлетворительна и субъекты, работу главы которых нужно дополнительно проанализировать.

Согласно данным источника, «точно надо будет перестать кошмарить» губернаторов, которые не попадут в «расстрельную» категорию.

Для оценки работы губернаторов будет достаточно небольшого числа критериев, одним из важнейших станет состояние экономики. Однако на данный момент критериев измерения экономики региона нет.

Источник отметил, что документ будет готов в 2017 году.

В Кремле до конца года появится куратор региональных выборов. По сведениям «Дождя», он придет на место куратора регионов Игоря Дивейкина, им может стать Андрей Ярин. Как отмечает «Интерфакс», куратором может стать Александр Харичев, который руководит Управлением по работе с регионами в «Росатоме» с 2013 года.

Ранее сообщалось, что в администрации президента появится предвыборное подразделение.